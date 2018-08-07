Gomis-yönetim çatışmasında son perde!

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TFF Süper Kupa'yı kaybedenyönetim faturayıkesti.Sarı-kırmızılı yöneticiler, takım içindeki huzursuzluğun nedeni olarak gördükleri Fransız golcüyle ilgili yaşanan süreci anlattılar: "Şampiyon olmamızın hemen ardından Gomis bizimle görüştü ve '29 gol attım, zam istiyorum' dedi. Biz de 'Seni kaleci olarak almadık! Gol atman için transfer ettik zaten!" cevabını verdik. Menajeri de oyuncusunun 2020'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatmamızı istedi. 40 yaşına kadar bizde mi oynayacak! Gomis için geçen sezon kulüp 50 milyon TL'den fazla ödeme yaptı. Zam isteyen Gomis'e 'Eğer kötü bir sezon geçirseydin ve az gol atsaydın ücretinde indirime gidecek miydin?' sorusunu sorduk. O ise 'Futbolda her zaman almak vardır' cevabını verdi.''CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan Pontus Wernbloom'u menajerler Galatasaray'a önerdi. Bonservisi elinde olan İsveçli 8 numara gündemde ancak yaşı nedeniyle transferine şu an için soğuk bakılıyor. 1986 doğumlu Wernbloom dışındaki alternatiflere öncelik verileceği öğrenildi. Fatih Terim de Akhisar finali sonrasında, ''Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız. Maalesef yaş ortalamamız biraz yüksek'' tespitinde bulunmuştu.