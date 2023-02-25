Gomis'ten veda kararı

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Gomis'ten veda kararı
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25 Şubat 2023 08:54
Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

BU SEZON 10 GOL ATTI

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin euro. Saint-Etienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.

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