Gomis'ten Razvan Lucescu'ya övgüler

Galatasaray'ın tecrübeli forveti Bafetimbi Gomis, UEFA Konferans Ligi'nde Marsilya ile PAOK'un karşılaşacağı çeyrek final maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



PAOK'un mevcut teknik direktörü Razvan Lucescu hakkında L'Equipe'e konuşan Gomis, "Onun Fransa'da kesinlikle bir takımı çalıştırabileceğini düşünüyorum. Al-Hilal'deki dönemimde çok başarılı işler yapmıştık. Bence başka bir ülkenin vatandaşı olsaydı şimdiye kadar çoktan Avrupa'nın büyük liglerinden birinde çalışıyor olurdu." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Gomis, "Razvan Lucescu, bana ihtiyacım olan desteği tamamen vermişti. Harika bir oyun felsefesi var. Pep Guardiola'dan ilham alıyor ve İtalyan kültüründen öğrendiklerini bir harman haline getiriyor. Al-Hilal'e para kazanmaya değil Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya gelmişti. Bunu başardığıktan sonra takımdan ayrılırken bütün oyuncular ağlamıştı." sözlerini sarf etti.



Razvan Lucescu'nun yönettiği PAOK, Yunanistan Süper Lig'inde 53 puanla 2. sırada bulunuyor.





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