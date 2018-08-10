  •  
    Serdar'dan flaş sitem; Müslümanlık forma mı?
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...
  •  
    SÜRPRİZ: Real Madrid, YENİ forvetini buldu!..
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    Ve F.Bahçe'den 2. Lig'e sürpriz transfer, resmi...

Gomis özür diledi, sorun çözüldü!

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizini çözmek üzere sarı-kırmızılılarda önemli bir zirve gerçekleşti.

Kaynak: Hürriyet
Gomis özür diledi, sorun çözüldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 05:22
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile takımın golcüsü Bafetimbi Gomis özel bir toplantı yaptı.

Zam talebinin reddedilmesinin ardından performansı düşen Fransız yıldız, "Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Geçen sezonki gibi çok çalışıp goller atacağım" dedi. Terim de Gomis'i A.Gücü karşısında oynatma kararı aldı.

Galatasaray'da kritik Fatih Terim-Bafetimbi Gomis zirvesi önceki gün gerçekleşti. Teknik direktör Terim, zam talebinin geri çevrilmesinin ardından antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen ve son olarak TFF Süper Kupa'da kader penaltısını kaçıran Fransız futbolcuyla bir görüşme yaptı. Terim'in, "Neyin var, problemin ne?" sorusuna verdiği cevapla Gomis, hatalarını kabul ederek samimi yanıtlar verdi.

Gomis, Terim'e, "Kötü bir dönem geçirdim. Kafam karıştı. Üzüldüm, sıkıldım. Hatta belki de profesyonelce davranamadım. Hatalı olduğumu kabul ediyorum ve özür diliyorum. Ama şimdi kafamı topladım. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Size ve Galatasaray taraftarlarına eskisi gibi olduğumu göstereceğim. Yine geçen sezonki gibi ekstra idmanlar yapıp gollerimi atacağım" dedi.

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, Gomis ile ilgili kararını net olarak verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ekstra idmanlar yapmaya da başlayan Gomis'i yedek bırakmayacak. Fransız futbolcu Galatasaray'ın bugün Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için