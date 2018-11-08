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"Gomis olsaydı, gruptan elini kolunu sallayarak çıkardı"

Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Bafetimbi Gomis için de köşesinde yer ayırdı

Kaynak: Hürriyet
'Gomis olsaydı, gruptan elini kolunu sallayarak çıkardı'
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08 Kasım 2018 09:46
Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e gitmesi sonrasında Galatasaray'ın gol sıkıntısı nedeniyle Gomis'e olan özlemini satırlarına taşıdı

İşte o ifadeler...

El Hilal'de Gomis'i izleyelim

"Gönderildiği ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum, Galatasaray'ın Gomis'e bu sezon çok ihtiyacı olacak diye... İşte Şampiyonlar Ligi'nde şu gruptan çıkamadı Galatasaray, mucize lazım artık. Gomis olsaydı elimizi kolumuzu sallayarak çıkardık, ligde de liderdik. Galatasaray'ın santraforsuz oynayıp Schalke'ye 2-0 yenildiği gece, Gomis Suudi Arabistan'daki lig maçında iki gol birden attı. Biri de röveşatayla... Galatasaray'ı bırakıp El Hilal'i izleyelim bari."



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