Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e gitmesi sonrasında Galatasaray'ın gol sıkıntısı nedeniyle Gomis'e olan özlemini satırlarına taşıdıİşte o ifadeler...El Hilal'de Gomis'i izleyelim"Gönderildiği ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum, Galatasaray'ın Gomis'e bu sezon çok ihtiyacı olacak diye... İşte Şampiyonlar Ligi'nde şu gruptan çıkamadı Galatasaray, mucize lazım artık. Gomis olsaydı elimizi kolumuzu sallayarak çıkardık, ligde de liderdik. Galatasaray'ın santraforsuz oynayıp Schalke'ye 2-0 yenildiği gece, Gomis Suudi Arabistan'daki lig maçında iki gol birden attı. Biri de röveşatayla... Galatasaray'ı bırakıp El Hilal'i izleyelim bari."