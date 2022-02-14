Gomis, Okan Buruk'u takibe aldı!

Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir hamlede bulundu.Fransız yıldız, Galatasaray'la adı geçen teknik direktör Okan Buruk'u Instagram adresinden takibe aldı.Gomis'in bu hamlesi 'Galatasaray, Okan Hoca ile anlaştı' şeklinde yorumlandı. Bazı taraftarlar ise Gomis'in Buruk'u uzun zaman önce takibe aldığını, bunun yeni bir durum olmadığını ifade etti.