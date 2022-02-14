Gomis, Okan Buruk'u takibe aldı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, adı son dönemde takımla geçen Okan Buruk'u sosyal medya hesabından takibe aldı.

, Fotoğraf; AA
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Gomis, Okan Buruk'u takibe aldı!
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14 Şubat 2022 11:49
Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir hamlede bulundu.

Fransız yıldız, Galatasaray'la adı geçen teknik direktör Okan Buruk'u Instagram adresinden takibe aldı.

Gomis'in bu hamlesi 'Galatasaray, Okan Hoca ile anlaştı' şeklinde yorumlandı. Bazı taraftarlar ise Gomis'in Buruk'u uzun zaman önce takibe aldığını, bunun yeni bir durum olmadığını ifade etti.



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