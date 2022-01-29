Gomis'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bafetimbi Gomis'in menajerinden açıklama geldi.



Fanatik'in haberine göre menajer Patrick Mendy, "Anlaşma noktasından çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Sorun şu ki çoğu yerde transfer 31 Ocak'ta kapanıyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.



Daha önce Gomis ile görüştüklerini dile getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalılar... Bu seneki sonuca tecrübe olarak katkı verecek oyuncular var. Önümüzdeki günlerde bir ya da iki ismi katacağız kadromuza. Gomis görüştüğümüz isimlerden bir tanesi." ifadelerini kullanmıştı.





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