Gomis ile Serdar Dursun'dan sürpriz buluşma!

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile Fenerbahçeli Serdar Dursun sürpriz bir buluşma geçekleştirdi.
İki tecrübeli golcü, İstanbul'da bir otelde tesadüfen karşılaştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcüleri kısa süre sohbet ederken, birbirlerine başarılar dileyerek ayrıldılar.
Bafetimbi Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı ve 10 gol kaydetti. Serdar Dursun ise 25 maça çıkarken 7 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.
İki tecrübeli golcü, İstanbul'da bir otelde tesadüfen karşılaştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcüleri kısa süre sohbet ederken, birbirlerine başarılar dileyerek ayrıldılar.
Bafetimbi Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı ve 10 gol kaydetti. Serdar Dursun ise 25 maça çıkarken 7 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.