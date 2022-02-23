Gomis geldi, Arda saf dışı kaldı!

3 kişilik özel ekibi ile İstanbul'a gelen tecrübeli forvet, takım arkadaşlarının da saygısını hemen kazandı. Torrent'in koltuğa oturmasıyla Arda Turan geri çekilirken liderliğe Gomis soyundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Gomis geldi, Arda saf dışı kaldı!
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23 Şubat 2022 08:23
G.Saray'a 3 buçuk sene sonra dönen Bafetimbi Gomis, bıraktığı yerden devam ediyor.

Kritik golleriyle Aslan'a yine hayat veren Fransız oyuncu, takım arkadaşlarına da kendisini hemen kabul ettirdi. Aslan'a 3 kişilik ekibiyle dönen Gomis, İstanbul'da yanından antrenör, fizyoterapist ve aşçısını ayırmıyor. Kendisine saha dışında çok iyi bakan tecrübeli forvet, 36 yaşını devirse de ekstra çalışmaları sayesinde gücünü korumasını bildi. Torrent'in gelişiyle kaptanlardan Arda Turan geri plana çekilirken, liderlik rolüne takımı yemeğe götüren Gomis soyundu. Kaptan Muslera ile hareket eden Gomis farkını gösterdi ve Göztepe deplasmanında Aslan'ı ipten aldı.

PRİME 13 GOL KALDI

Göztepe maçında iki penaltı golü ile takıma galibiyeti getiren Gomis'in bonusuna da 13 gol kaldı. Deneyimli forvet kalan 12 haftada 13 kez daha ağları sarsarsa 750 bin Euro garanti parasının yanında 100 bin Euro prim alacak.

MENAJER ÜCRETLERİ ÜYELERE AÇIKLANACAK

Başkan Burak Elmas, bin üyenin katılacağı dijital ortamdaki toplantıda geçmiş dönemde ödenen menajer ücretlerini açıklayacak. Yapılan araştırmaları paylaşacak olan Elmas ve yönetiminin konuyu yargıya da taşıması bekleniyor.

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