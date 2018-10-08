Gomis: ''Galatasaray yenilgiyi hak etmedi''

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Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer, sarı-kırmızılı takımınyenilgisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisinin faturası Bafetimbi Gomis'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın ''Bizi oyaladı'' dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı.Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan Bafetimbi Gomis,demekle yetindi.