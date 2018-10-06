  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Gomis: ''Galatasaray yenilgiyi hak etmedi''

Galatasaray'dan sezon başında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Porto maçıyla ilgili kısa bir yorumda bulundu.

Gomis: ''Galatasaray yenilgiyi hak etmedi''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 13:31
Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Porto yenilgisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisinin faturası Bafetimbi Gomis'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın ''Bizi oyaladı'' dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı.

Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan Bafetimbi Gomis, ''Çok üzüldüm. G.Saray yenilgiyi hak etmedi. G.Saray'ı çok seviyorum'' demekle yetindi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için