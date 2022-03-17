Gomis: "Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterdik"

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Barcelona maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Gomis: 'Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterdik'
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17 Mart 2022 23:36
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bafetimbi Gomis "Barcelona'ya karşı iyi oynadık. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösterdik. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı en iyi şekilde oynadık." dedi.

Gomis ayrıca "Genç bir takımız ve bu takım gelişecek. bazı oyuncularımız çok daha güçlü olacak. Avrupa Ligi, kendi aramızda iyi bir bağ kurmamızı sağladı. Bu şekilde devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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