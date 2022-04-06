Gomis, Fenerbahçe'yi kafasına koydu

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in yokluğunda Fenerbahçe derbisinde forvette takımın en büyük kozu olacak olan Bafetimbi Gomis, özel idmanlarla zorlu maça hazırlanıyor. Takım antrenmanının dışında sabah Belgrad ormanlarında koşu yapan ve ardından özel antrenör eşliğinde salonda çalışan Gomis, Fenerbahçe maçı öncesi fizik olarak en güçlü haline ulaşmayı hedefliyor.Daha önce 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını giyen ve o sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbilerde gol atamayan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçı ile bu durumu tersine çevirmek istiyor.Derbide gol atmayı çok istediği bilinen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçı dışında bir şeyi düşünmediği ve hem mental hem de fiziksel olarak en iyi duruma gelmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.Galatasaray'daki ilk sezonunda 29 gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezon ise ara transfer döneminde geri döndüğü Sarı-Kırmızılı ekipte 5 kez ağları sarstı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynadığı maçta takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.