Gomis: "Dikkat edin! Muslera tek başına eler"

Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla müthiş maçlar çıkaran takım arkadaşı Fernando Muslera'yı övdü.



Fransa - Uruguay maçı öncesi "Sport + Football" kanalına konuşan 32 yaşındaki golcü oyuncu Horozların işinin çok zor olduğunu söyledi.



Bafetimbi Gomis "Muslera eksiksiz bir kaleci. Karşı karşıya pozisyonlarda onu geçmek çok zor. Ben idmanlarda ona gol atmakta güçlük çekiyorum. Yan toplara fazla çıkmıyor. Karşıdan gelen şutlarda son ana kadar ayakları üzerinde kaldığı için çok dengeli. Ona gol atmak Fransa için hiç kolay olmayacak" diye konuştu.



Fransız forvet Gomis, maçın penaltılara kalmasını istemediğini de belirtti. Tecrübeli golcü, "Muslera, Fransa'yı tek başına durdurabilir. O çok deneyimli ve iyi bir kaleci" dedi.



'URUGUAY'IN GİZLİ SİLAHI'



Brezilya'nın Lance Gazetesi, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndaki görünmeyen kahramanının Galatasaraylı Fernando Muslera olduğunu yazdı. Haberde "Güçlü savunmanın arkasında güven veriyor. Ayaklarını da çok iyi kullanıyor. Uruguay'ın görünmeyen gizli silahı gibi" ifadelerini yer verildi.



MONTEVIDEO'DA ÖZEL AYİN DÜZENLEDILER



Uruguay'ın Fransa ile oynayacağı maç öncesi başkent Montevideo'da bir kilisede ayin düzenlendi. Milli Takım'ın başarısı için buluşan Uruguaylılar, Muslera ve arkadaşlarının zaferi için dua etti. Muslera'nın formunun devam etmesini dilediler.



7 MAÇTA 1 GOL YEDİ



Fernando Muslera, hazırlık aşamasından şu ana kadar 7 maça çıktı. Uruguay bu karşılaşmalarda sadece 1 gol yedi. Muslera'ya tek golü atan isim Portekiz forması giyen Beşiktaş'ın stoperi Pepe oldu.



HAZIRLIK MAÇLARI

Uruguay-Özbekistan: 3-0 Uruguay-Galler: 1-0 Uruguay-Çekya: 2-0



GRUP MAÇLARI

Uruguay-Mısır: 1-0 Uruguay-S.Arabistan: 1-0 Uruguay-Rusya: 3-0



SON 16 TURU

Uruguay-Portekiz: 2-1



