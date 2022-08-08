Gomis: 'Değişik bir rol, gurur duydum'

Galatasaray'a Antalyaspor deplasmanında topa ilk dokunuşunda golü getiren Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Gomis "Burada gol attığım için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynuyorsanız zaten gol atmanız lazım. Değişik bir role büründüm. Yol gösterici ve yol açıcı oldum. Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu." dedi.



Ayrıca Fransız yıldız "Çok mutlu oldum golden sonra. Bu çok büyük bir deneyim gerekiyor. Çok fazla maç oynadım. İyi bir maç yaptık. Gelecek hafta yeni transferler de aramıza katılacak. Yüzde yüz her şey iyi değil ama geliştireceğiz. Kerem topu kazandı ve gol geldi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Antalya kolay bir rakip değildi. Kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.



Takıma yeni transfer olan Haris Seferovic ile ilişkisi sorulan tecrübeli yıldız, "Çok iyi anlaşıyoruz, iyi birisi. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Geçen seneki halimizi hatırlıyoruz, daha güçlü bir takım kuruldu bu sene. Açıkçası çok forvet olması gerekiyor. Rekabetin takım için olumlu olduğunu düşünüyorum, daha çok gol atabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Kendi performansına da değinen Gomis, "Yaşla birlikte biraz hazırlık döneminde geç kaldım. Daha fazla çalışıp, daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım. Biz oyuncular için şampiyon olmak için buradayız ve bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.





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