Gomis, Belhanda ve Feghouli'den tepki!

İLGİLİ VİDEO

Süper Kupa finalinden sonra Teknik Direktöryaptığı zehir zemberek açıklamalar gündeme oturdu.Terim'in ilk planda kötü performansları yüzünden eleştirilen isimlere mesaj gönderdiği ancak diğer taraftan da yönetime transfer konusunda elini çabuk tutmasının işaretini verdiği bildirildi. Tecrübeli hocanın yaz döneminde yeni kontrat talebiyle gelen ama isteği yerine getirilmediği için motivasyonunu kaybeden Gomis ile beraber fiziksel olarak iyi durumda görünmeyen Feghouli ve Belhanda'ya yüklendiği belirtildi.Bu futbolcuların durumlarının bir an önce netleşmesini isteyen Terim'in, "Gerekirse cesur kararlar almalıyız" diyerek bu konuda yönetimden de sorunu çözümlemesini beklediği kaydedildi.Terim'in kaygısının Şampiyonlar Ligi olduğu ve bu futbolcuların mücadele ve fizik sıkıntılarının kendilerini zor duruma sokacağını düşündüğü belirtildi.Bu yüzden özellikle ön tarafta agresif ve genç isimler isteyen sarı-kırmızılı teknik adamın 31 Ağustos'a kadar özellikle ön tarafta yeni hamleler beklediği belirtildi.Öte yandan eleştirilerin odağındaki isimler de kendilerini savundu. Önceki gece performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Gomis, Belhanda ve Feghouli'nin, kendilerine karşı takınılan tavırdan rahatsız oldukları belirtildi.Bu futbolculara yakın isimler, oyuncuların performanslarının iyi olmadığını kabul ettiğini ancak diğer taraftan da hedef gösterildiklerine inandıklarını söyledi.Her üç oyuncunun da gelen şampiyonluk sonrası haklarında çıkan haberlere üzüldükleri, "Sürekli olarak kontratlarımız gündeme getiriliyor ve satılacağımız yönünde haberler okuyoruz. Bizi satmak gibi bir niyet varsa bu değersizleştirerek olmamalı" ifadelerini kullanarak yaşadıkları durumdan şikayetçi oldukları bildirildi. Futbolcuların mutsuz olduğu ve bu durumun performanslarını etkilediği belirtildi.Süper Kupa finalinde Gomis'in kaçırdığı penaltı sonrası bazı taraftarların Fransız golcüye küfürler etmesi Teknik Direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı.Terim yedek kulübesinin hemen arkasında oyuncusuna yönelik küfürlü söylemde bulunan kişilere sert tepki gösterdi. Terim performansından memnun kalmasa da bu hareketiyle futbolcusunu korudu.