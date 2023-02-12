Gomis: "Acıları paylaşarak azaltabiliriz"

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkileyen depremde enkaz altından çıkarılan Ege'ye mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gomis: 'Acıları paylaşarak azaltabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2023 09:52
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından kurtarılan Ege için sosyal medya hesabınban bir paylaşım yaptı.

Genç Ege'nin hastanede Bafetimbi Gomis'in formasının üzerinde olduğu görsel paylaşılmıştı. Tecrübeli isim buna kayıtsız kalmayarak harekete geçti.

Başarılı golcü yaptığı paylaşımda, "Bafetimbi Gomis: "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ