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Gomis: "40 maç oynadım, 50 de olur"

Galatasaray'da Eren Derdiyok'un sakatlığının ciddi olduğunun anlaşılması üzerine, Fransız yıldız arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi. Gomis "40 üzeri maç oynamaya alışığım" dedi.

Kaynak: Türkiye
Gomis: '40 maç oynadım, 50 de olur'
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27 Şubat 2018 10:18
Galatasaray'da Bursaspor maçında sol ayak kapsülü yırtılan ve kemiklerinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un sakatlığı takımı üzdü. Bafétimbi Gomis'in tek alternatifi olan tecrübeli golcünün iyileşmesinin 5 haftayı bulabileceği haberi de Florya'da stres oluşturdu.

Önümüzdeki süreçte teknik direktör Fatih Terim, Eren'i zaman zaman kullanıp Gomis'in üzerindeki yükü hafifletmeyi planlıyordu, Eren'in şok sakatlığı ise planları bozdu. Ancak Bafétimbi Gomis, hem takım arkadaşlarının hem de teknik heyetin yüzünü güldüren söylemlerde bulunarak yüreklere su serpti. Eren'in sakatlığına çok üzüldüğünü ifade eden Gomis "Umarım bir an önce iyileşir ama bana fazla sorumluluk düşecek diye endişe edilmesine gerek yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir sezonda 40 üzeri maç oynamaya alışığım. Daha önce 50'nin üzerinde de oynadım" ifadelerini kullandı.

FEGHOULI'YE AYAR

Bafetimbi Gomis'in bu tavrı ve arkadaşlarını ateşlemesi teknik direktör Fatih Terim'i çok mutlu etti. Ama Terim, zaten h,lihazırda kazanmak istediği Sinan Gümüş'ü santrfor hattına da alternatif olarak hazırlıyor. B ve C planlarını da eksik etmeyen tecrübeli teknik adam, Bursaspor maçında oynatmadığı Tolga Ciğerci'nin de moralini bozmaması gerektiğini, takımın kendisine ihtiyacı olduğunu anlatarak moral verdi.

Bursaspor karşılaşmasında ise beklentilerin altında bir performans sergileyen Feghouli'ye de uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, daha basit oynamasını ve daha yönlendirici olmasını istedi.



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