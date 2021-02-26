Golsüz maçta United 4-0'ın avantajıyla turladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Manchester United, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.



Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı ve ilk maçı 4-0 kaznaan United turu geçen taraf oldu.



Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Real Sociedad Oyarzabal ile kazandığı penaltıyı gole çeviremezken ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



İkinci yarıda Manchester United Brandon Williams, Rashford ve Tuanzebe üçlüsünü oyuna sürerek sahadaki etkinliğini artırmaya çalıştı. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Tuenzebe topu ağlara gönderdi ancak öncesinde İngiliz oyuncunun faul yaptığına VAR aracılığı ile karar verildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 tamamlandı.



Öte yandan Manchester United'da Shola Shoretire, 17 yaş 23 gün ile kulüp tarihinin Avrupa kupalarında oynayan en genç oyuncusu oldu.



