Golsüz maçta Danimarka sevindi, Sırbistan üzüldü!

EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.



Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.



Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna girdi.



Bu sonuçla birlikte puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada noktaladı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada bitirdi.



Danimarka, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.



