Golsüz maçta Danimarka sevindi, Sırbistan üzüldü!
EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.
EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada noktaladı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada bitirdi.
Danimarka, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada noktaladı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada bitirdi.
Danimarka, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1