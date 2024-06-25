Golsüz maçta Danimarka sevindi, Sırbistan üzüldü!

EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

Golsüz maçta Danimarka sevindi, Sırbistan üzüldü!
EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci yarının başında oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada noktaladı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada bitirdi.

Danimarka, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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