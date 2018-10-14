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Golovin: "Önemli olan istediğimizi almaktı"

Rusya'nın Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta takımının 2. golün asistini yapan Aleksandr Golovin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Golovin: 'Önemli olan istediğimizi almaktı'
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14 Ekim 2018 23:29
Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta son golün asistini yapan Aleksandr Golovin, karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Aleksandr Golovin'in açıklamaları;

"Önemli bir zafer kazandık. Bizi çok iyi destekleyen taraftarımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz"

İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

"Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyun hızımız gayet iyiydi. Daha iyi oynadığımız ve daha kötü oynadığımız dakikalar oldu. Ancak önemli olan istediğimizi almaktı"

MÜKEMMEL ATTI

"İkinci golde Guilherme topu boş bölgeye attı. Cheryshev'in kaçışını gördüm. O da harika bir vuruş yaptı."

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