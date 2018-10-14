Golovin: 'Önemli olan istediğimizi almaktı'

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde2-0 yendiği maçta son golün asistini yapan, karşılaşmanın ardından konuştu."Önemli bir zafer kazandık. Bizi çok iyi destekleyen taraftarımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz""Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyun hızımız gayet iyiydi. Daha iyi oynadığımız ve daha kötü oynadığımız dakikalar oldu. Ancak önemli olan istediğimizi almaktı""İkinci golde Guilherme topu boş bölgeye attı. Cheryshev'in kaçışını gördüm. O da harika bir vuruş yaptı."