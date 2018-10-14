Golovin: 'Önemli olan istediğimizi almaktı'

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta son golün asistini yapan Aleksandr Golovin, karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Aleksandr Golovin'in açıklamaları;
"Önemli bir zafer kazandık. Bizi çok iyi destekleyen taraftarımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz"
İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
"Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyun hızımız gayet iyiydi. Daha iyi oynadığımız ve daha kötü oynadığımız dakikalar oldu. Ancak önemli olan istediğimizi almaktı"
MÜKEMMEL ATTI
"İkinci golde Guilherme topu boş bölgeye attı. Cheryshev'in kaçışını gördüm. O da harika bir vuruş yaptı."
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İşte Aleksandr Golovin'in açıklamaları;
"Önemli bir zafer kazandık. Bizi çok iyi destekleyen taraftarımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz"
İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
"Bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyun hızımız gayet iyiydi. Daha iyi oynadığımız ve daha kötü oynadığımız dakikalar oldu. Ancak önemli olan istediğimizi almaktı"
MÜKEMMEL ATTI
"İkinci golde Guilherme topu boş bölgeye attı. Cheryshev'in kaçışını gördüm. O da harika bir vuruş yaptı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın