Golleri Türkiye'de attı, 'Yılın Futbolcusu' seçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın futbolcusu Armisa Kuc, ülkesi Karadağ'da "Yılın Futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

Kadın Futbol Süper Ligi 2022-23 sezonu finalinde 3 gol birden atarak hem hat-trick yapan hem de Ankara ekibinin Fenerbahçe karşısında şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynayan tecrübeli santrfor, bu sezonun ilk yarısında da kaydettiği 12 golle gol kraliçeliğinde ikinci sırada yer alıyor.

2021 yılında da Karadağ'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görülen Kuc, böylelikle bu ödülü son üç yılda iki kez kazanmış oldu. 1992 doğumlu oyuncu, Karadağ Kadın A Milli Takımı'nda ise 2023 yılı içerisinde oynadığı 11 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Armisa Kuc hem kazandığı ödül hem de geçen sezonki şampiyonluk hakkında, ''Formalarını gururla giydiğim Karadağ Kadın A Milli Takımı ve Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'yla kazandığım başarıları 'Karadağ'da 'Yılın Futbolcusu' ödülüyle taçlandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu ödülü bana her zaman destek olan ailem, takım arkadaşlarım ve takım çalışanlarımız olmasa kazanamazdım. Geçen sezon, Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü ile kazandığımız şampiyonluk da kariyerim için çok değerli ve anlamlıydı. Kulübümüze, tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanmasında destek olabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten harika bir duyguydu. Sezon başından sonuna kadar, finalde geriye düşsek bile inancımızı hiç yitirmedik ve bu sayede şampiyonluğa uzandık. Bu sezon da şampiyonluğun iddialı ekiplerinden biriyiz. Oldukça zorlu bir lig oluyor, sezon sonunda yine şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.