GollerCepte'nin zirvesinde Mehmet Topal

Turkcell'in GollerCepte uygulamasında ilk yarının 'En'leri belli oldu. Sezonun ilk yarısı geride kalırken uygulamanın en popüler golü Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'dan geldi. Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftası'nda 2-0 ev sahibinin üstünülüğü ile sona eren Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor karşılaşmasında açılış sayısını kaydeden Mehmet Topal'ın golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 47 bin 238 kişi izledi.



Derbi ilk yarıya damga vurdu Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle biten Beşiktaş Galatasaray maçı oldu. GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 105 bin 850 kez izlendi.



En çok izlenen video: 'Real Madrid-Barcelona' Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'de ilk yarı maçlarını toplam 3 milyon 24 bin 596 kişi izlerken, ilk devrede atılan tüm goller ise 2 milyon 484 bin 106 kez takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının ilk yarıda en çok takip edilen videosu 'Real Madrid-Barcelona' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 7 bin 815 kişi tarafından izlendi.



Tüm operatörlere açık

Gollerle birlikte Avrupa'dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükk,nlarından ya da GOL yazıp 2222'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



Android: bit.ly/goller-cepte

iOS: bit.ly/goller_cepte



