GollerCepte'nin kullanıcılarına özel sürprizleri devam ediyor.

Bugün GollerCepte ile kazanma günü! Evde geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirmek için size özel günün kazandıracak maçları listeledik!

GollerCepte'nin kullanıcılarına özel sürprizleri devam ediyor.
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27 Mart 2020 12:42
GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin.

Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçları;

Torpedo Zhodino - Belshina
Rukh Brest - Energetik- BGU Minsk
Fc Minsk Res -Dinamo Minsk Res
Rukinzo - Musongoti
Inter Star - Ngozi City

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