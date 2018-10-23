GollerCepte'nin en popüler golünü Eren Derdiyok attı!

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasının en popüler golü Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok'tan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasında atılan toplam 14 gol, 347 bin kez izlenirken sarı-kırmızılılara Bursa karşısında 1 puanı getiren gol, 101 bin kez takip edildi.

200 bin kişi izledi



Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Bursaspor maçı oldu. 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 200 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: 5 Detay



Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 421 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu '5 Detay' oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.





4 Büyük Lig'in maçları da GollerCepte'de



Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig'in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.



Ayrıca GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.





Tüm operatörlere açık



GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükk,nlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



Android: bit.ly/goller-cepte



iOS: bit.ly/goller_cepte



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın