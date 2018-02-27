GollerCepte'nin en popüler golü Fernandao'dan geldi

Turkcell'in GollerCepte uygulamasında Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının en popüler golü Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Fernandao'dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında atılan toplam 27 gol, 461 bin 44 kez izlenirken sarı-lacivertlileri Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren gol, 92 bin 28 kez takip edildi.

Derbiyi 226 bin kişi izledi



Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibinin 3-1 kazandığı derbiyi 226 bin 651 kişi izledi.



En çok izlenen video: Şenol Güneş destan yazdı



Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalar toplam 509 bin 986 kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Şenol Güneş destan yazdı' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 13 bin 544 kişi tarafından izlendi.





Tüm operatörlere açık



Gollerle birlikte Avrupa'dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükk,nlarından ya da GOL yazıp 2222'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



Android: bit.ly/goller-cepte



iOS: bit.ly/goller_cepte



