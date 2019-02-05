GollerCepte'nin en popüler golü Andre Ayew'den

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında atılan 23 gol, 526 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Fenerbahçe-Göztepe maçı oldu.