GollerCepte'den Süper Lig'e dönüş sürprizi

Tüm operatörlere açık

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, Süper Lig'in son sekiz haftasına yine renk katacak. 12 Haziran'la birlikte liglerin geri dönmesini kutlamak için Turkcell, düzenlediği 'Haber Okuma Kampanyası' ile kullanıcılarına internet hediye edecek. 18 Haziran-9 Temmuz arasında GollerCepte uygulamasına giriş yaparak 50 haber okuyan her kullanıcıya 1 adet 'Her Gol 100MB' hakkı hediye edilecek.Öte yandan uygulamanın yanı sıra yenilenen internet sitesinden de erişilebilen GollerCepte'de kullanıcılar, her zaman olduğu gibi takımlarına dair son dakika haberlerine, canlı maç sonuçlarına ve detaylı oyuncu profillerine ulaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar maçların başlama saati, TV'de spor programları ve saatleri, fikstür, puan durumu, İddaa oranları ve çeşitli istatistiklere erişebilecek. Maçları beklerken haftalık Bilgi Ligi yarışması ve birbirinden eğlenceli 21 mobil spor oyunun tadını çıkaracak. Tüm dünyadan haberlerin de yer aldığı Goller Cepte uygulamasında spor dünyasının nabzını tutan videolar ve Süper Lig'le birlikte Avrupa'daki liglerin puan durumlarına da ulaşmak mümkün olacak.GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında geliyor. Taraftarlar ayrıca http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşıpadresinden uygulamayı indirebiliyorlar.