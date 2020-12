GollerCepte yılbaşı rehberi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin merak edilen sorular yanıtlandı. İşte o sorular ve yanıtları...



NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?



31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.







"İNTERNETTEN SATIŞ, SİPARİŞ FİRMALARI"



Soru: Online satış firmaları sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde servis/dağıtım yapabilir mi?



Cevap: Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00- 24.00 saatleri olarak belirlenmiştir.



Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.





"LOKANTA, TATLICI, PASTANELER"



Soru. Tatlıcılar/Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?



Cevap: Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;



Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,



Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2 nci maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.







"20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ"



Soru. Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın seyahatleri nasıl olacaktır?



Cevap: Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.



Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.







"CUMA NAMAZI İÇİN KISIT YOK"



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için Camilere gidebilecekler mi?



Cevap: Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti.







"CEMEVLERİNE MUAFİYET"



Soru. Cemevlerindeki 65 yaş ve üzeri dernek/vakıf yöneticileri, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?



Cevap: Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi vb.) 65 yaş ve üzeri kişiler; hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır.







"18-20 YAŞ İÇİN SEYAHAT"



Soru. 18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?



Cevap: Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.



31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen "Zorunlu Durumların" varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.



Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.







"APARTMAN GÖREVLİLERİNE SERBESTLİK"



Soru. Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma, aydınlatma vb. işlerini yerine getiren görevliler sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hafta sonlarında iş yerlerine gidip gelirken kısıtlamaya tabi midir?



Cevap: Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.







"PET SHOP SAHİPLERİ"



Soru. Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ile bu işyerlerinde çalışanlar, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilir mi?



Cevap: Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında işyerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır.



Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu işyerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemeleri yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.







"AT SAHİPLERİ, SEYİSLER, ÇALIŞANLAR



Soru. Yarış atlarının bakımını/beslenmesini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenör, seyis ve diğer çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulabilir mi?



Cevap: Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.







"İLAÇLAMA FİRMALARI"



Soru. İşyerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmaların faaliyetleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilir mi?



Cevap: Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.







"İNŞAAT FAALİYETLERİNE SERBESTLİK"



Soru: 30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda çelişki var mıdır?



Cevap: 30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.



8. maddenin ilgili kısmı çalışanların gün içerisinde gidiş-geliş yaptıkları inşaat faaliyetleri ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutan genel bir ibaredir. Bu muafiyet inşaatlarda görevli olan kişilerin (işçi, mühendis vb.) ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergah ile sınırlıdır.



Öte yandan 30.madde de ise çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerini düzenlemekte olup, bu işyerleri kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesi ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.







"ÇİÇEKÇİLER 10.00-17.00"



Soru: Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde çiçekçiler dağıtım yapabilirler mi?



Cevap: Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00- 17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir.







"ORTAK ALANLI KAPALI TESİSLER"



Soru. Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı?

Cevap: 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2.nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.







31 Aralık Perşembe akşamı yeni yıla girerken, ekranlarda birçok özel program olacak. Peki Türkiye'nin öne gelen kanallarında hangi yılbaşı programları var?





TV8

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel



O Ses Türkiye yeni yıl programı konukları



Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş'in olması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.



KANAL D



20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel



Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi yine izleyicileri eğlendirmeye geliyor. Peki, yılbaşı özel program konukları arasında kimler var? Ekrana geldiği ilk andan itibaren severek izlenen Çok Güzel Hareketler, yeni sezonu ile yine en çok izlenenler arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı konuklarıyla yayında olacak. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.



STAR TV



20:00 İbo Show



31 Aralık Perşembe günü Star TV'de yılbaşına özel İbo Show programı yayınlanacak. Severek izlenen program İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olacak. İbo Show Yılbaşı program tanıtımı yayınlandı. Yılbaşı özel programında kahkaha, eğlence ve bol şarkının olacağı İbo Show'da sevilen isimler konuk olacak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği 'İbo Show', çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.



ATV



20:00 ATV - Kim Milyoner Olmak İster



2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında,"Kim Milyoner Olmak İster"yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak. Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken,yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla ekranları şenlendirecekler.



TRT 1



20:00 Kalk Gidelim Final/Yılbaşı Özel



Staff Film'in 4 sezondur devam eden dizi projesi olan Kalk Gidelim'in yılbaşı akşamı yayınlanacak olan final bölümünde Gülşen, Kubat ve Göksel sahne aldı. Gülşen, 2021'ye ekranda gireceği için mutlu olduğunu söylerken, ilk kez gösterdiği oyunculuk performansıyla ilgili "Nirvana" kelimesini kullandı. Yapımcı Eyüp Üstün, dizinin 135. bölümde final yapması kararıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu: "Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık. Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1'e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum"



FOX TV



20:00 Şahane Hayaller



Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.



22:00 TikTok



Eğlence ilk olarak ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç'ın canlı konseriyle başlayacak. Ardından Parlayan Yıldızlar yarışmasını kazanan Ahsen Ertosun bir müzik performansı gerçekleştirecek. Gece ünlü isimlerle devam edecek. Popüler sanatçı Hadise'nin de TikTok yeni yıl etkinliğine özel canlı konser vereceği geceye genç pop sanatçıları Cem Belevi ve Bahadır Tatlıöz de şarkılarıyla geceye eşlik edecek. TikTok'un sevilen içerik üreticisi Ece Mumay da bir şarkıyla eğlenceye katılırken, CZN Burak da meşhur yemeklerinden birini sergileyecek.



Blu TV - Ata Demirer Gazinosu, Aynen Aynen, Boom



Çevrimiçi İçerik Platformu Blu TV'de yılbaşı akşamına özel programlar yayınlanacak. Ata Demirer Gazinosu'nun yanı sıra Aynen Aynen ve Boom'un özel yılbaşı bölümleri gece boyunca istenilen anlarda izlenebilecek.



Youtube - Zeynep Bastık



31 Aralık Yılbaşı Gecesi, Zeynep Bastık ile Kenan Doğulu, YouTube'de sevenleriyle buluşacak. Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu, müzik ve sohbet dolu yılbaşı özel konseriyle keyifli anlar yaşatacak.