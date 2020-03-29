GollerCepte kazandırmaya devam ediyor

GollerCepte'nin değerli kullanıcıları Dünya Paketi ile eşsiz bir deneyim yaşıyor.

GollerCepte kazandırmaya devam ediyor
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29 Mart 2020 10:37
GollerCepte, en sevilen kampanyalarından Dünya Paketi ile sana eşsiz bir deneyim sunuyor. Hiçbir yerde bulamayacağın en özel haberler Dünya Paketi ile anında cebine geliyor. Avrupa'nın en iyi liglerinden goller, özetler, birbirinden özel sürprizler ile birlikte NBA ve tenis dünyasından da size özel yeni içerikler anında cebine geliyor! 
 
Üstelik her hafta kazanacağınız 5 adet "Her Gol 100 MB" kampanya hakkı ile de bir haftada 5 GB internet kazanabilirsin. 
 
Bu eşsiz kampanyamıza, aylık vergiler dahil 9.90 TL karşılığında abone olabilirsin. Yapman gereken sadece 2200'a sms atarak DUNYA GOL yazman yeterli.
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