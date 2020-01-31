GollerCepte ile her golde internet kazan

Bugünkü maçlarda atılan her golde internet kazanmak ister misin?

GollerCepte ile her golde internet kazan
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31 Ocak 2020 17:05
 

GollerCepte Her Gol 100 MB ile Her Golde internet kazan! Bugün atılan her golde 100 MB kazanabilirsin.

Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile dilediğin maçları seçmek ve karşılaşmalarda goller yağmur gibi yağmasını beklemek. Üzülme, oynadığın maçta gol olmasa bile 100 MB internetin yine de cebinde. Sadece 3 TL'ye 1 GB'a varan internet kazanabileceğin bu müthiş fırsatı kaçırma!

İşte senin için seçtiğimiz bol gollü geçebilecek maçlar;

Başakşehir - Gençlerbirliği
Hertha Berlin - Schalke 04
Rennes - Nantes
Benfica - Belenenses
AZ Alkmaar - Waaljwik

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