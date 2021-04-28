UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu yarı final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımı arasında Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayla başladı.
Şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Chelsea, Alman oyuncusu Timo Werner ile maçın başlarında yakaladığı 3 gol fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 14. dakikada buldu.
Antonio Rüdiger'in uzun mesafeli ara pasında topla ceza sahası içinde buluşan Christian Pulisic, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de 23. dakikada ceza sahası çizgisinden sert şutu direkten dönen Karim Benzema, 29. dakikada ise skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid'in köşe vuruşu organizasyonunda ceza sahası içine Marcelo'nun yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde topla buluşan Benzema, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Büyük bölümü orta saha mücadelesi içinde geçen karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 5 Mayıs tarihinde oynanacak.
RONALDO YOKSA BENZEMA VAR BENZEMA!
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasından sonra Karim Benzema Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı. Cristiano Ronaldo ise Real Madrid'den sonra Devler Ligi'nde 14 gol buldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. OLDU
Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 4. oyuncu oldu ve Raul'u yakaladı. Devler Ligi'nde Cristiano Ronaldo 134, Lionel Messi 120 ve Robert Lewandowski 73 gol attı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu yarı final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımı arasında Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayla başladı.
Şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Chelsea, Alman oyuncusu Timo Werner ile maçın başlarında yakaladığı 3 gol fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 14. dakikada buldu.
Antonio Rüdiger'in uzun mesafeli ara pasında topla ceza sahası içinde buluşan Christian Pulisic, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de 23. dakikada ceza sahası çizgisinden sert şutu direkten dönen Karim Benzema, 29. dakikada ise skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid'in köşe vuruşu organizasyonunda ceza sahası içine Marcelo'nun yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde topla buluşan Benzema, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Büyük bölümü orta saha mücadelesi içinde geçen karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 5 Mayıs tarihinde oynanacak.
RONALDO YOKSA BENZEMA VAR BENZEMA!
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasından sonra Karim Benzema Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı. Cristiano Ronaldo ise Real Madrid'den sonra Devler Ligi'nde 14 gol buldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. OLDU
Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 4. oyuncu oldu ve Raul'u yakaladı. Devler Ligi'nde Cristiano Ronaldo 134, Lionel Messi 120 ve Robert Lewandowski 73 gol attı.