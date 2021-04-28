UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu yarı final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımı arasında Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayla başladı.pla buluşan Benzema, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.Büyük bölümü orta saha mücadelesi içinde geçen karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 5 Mayıs tarihinde oynanacak.Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasından sonra Karim Benzema Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı. Cristiano Ronaldo ise Real Madrid'den sonra Devler Ligi'nde 14 gol buldu.Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 4. oyuncu oldu ve Raul'u yakaladı. Devler Ligi'nde Cristiano Ronaldo 134, Lionel Messi 120 ve Robert Lewandowski 73 gol attı.