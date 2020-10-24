Lorenzo De Silvestri'den geldi.

Serie A'da 5. hafta mücadelesinde Lazio ile Bologna, Stadio Olimpico'da karşılaştı. Lazio maçı 2-1 kazandı.Karşılaşmada Lazio'nun golü 54. dakikada Luis Alberto ve 77. dakikada Ciro Immobile'den geldi. Bologna'nın golü ise 90+2'deBologna'nın 13. dakikada Svanberg ile bulduğu gol VAR'da faul tespit edilmesi sonrası iptal edildi.Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriqi 64. dakikada oyuna girdi. Kosovalı forvet, Joaquin Correa'nın yerine sahne aldı.Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 7'ye yükseltti. Bologna ise 3 puanda kaldı.Serie A'nın 6. haftasında Lazio, deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Bologna ise aynı haftada sahasında Cagliari ile karşılaşacak.