Goller ikinci yarıda geldi, Lazio sahasında kazandı

Serie A'nın 5. haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Goller ikinci yarıda geldi, Lazio sahasında kazandı
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24 Ekim 2020 23:39
Serie A'da 5. hafta mücadelesinde Lazio ile Bologna, Stadio Olimpico'da karşılaştı. Lazio maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'nun golü 54. dakikada Luis Alberto ve 77. dakikada Ciro Immobile'den geldi. Bologna'nın golü ise 90+2'de Lorenzo De Silvestri'den geldi. 

Bologna'nın 13. dakikada Svanberg ile bulduğu gol VAR'da faul tespit edilmesi sonrası iptal edildi.

MURIQI SONRADAN GİRDİ

Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriqi 64. dakikada oyuna girdi. Kosovalı forvet, Joaquin Correa'nın yerine sahne aldı.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 7'ye yükseltti. Bologna ise 3 puanda kaldı.

Serie A'nın 6. haftasında Lazio, deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Bologna ise aynı haftada sahasında Cagliari ile karşılaşacak.





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