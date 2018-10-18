Golf tutkunları İstanbul'da bir araya geliyor

Turkcell, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge ile golf sporuna destek vermeye devam ediyor.Kemer Country Golf Kulübü'nde, 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuva başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek.'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya baştaolmak üzere iş dünyasındanver'in yanı sıragibi cemiyetle spor dünyasından ünlü isimler katılacak.Üç gün süren turnuvaya kayıt veren 300'e yakın sporcu,veolmak üzere sekiz ayrı kategoride mücadele edecek. Turkcell Platinum Golf Challenge 21 Ekim Pazar günü 17.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.