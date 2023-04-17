Golf heyecanı Antalya'da yaşandı

Antalya'da düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali tamamlandı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 60 amatör golfçü mücadele etti.



İki gün süren turnuvada A kategorisinde Taurus Golf Kulübü sporcusu Recep Turan, B kategorisinde International Golf Kulübünden Güzel Yusupova, C kategorisinde Titanic Golf Kulübünden Yavuz Küçük, D kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Neriman Erim, E grubunda ise Ataşehir Golf Kulübünden Taner Aslan birinci oldu.



Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan 5 amatör golfçü, 15 Kasım 2023'te Tayland'ın Phuket bölgesinde gerçekleştirilecek Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası finalinde mücadele etmeye hak kazandı.



Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri iş insanı Mehmet Aygün ve turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ