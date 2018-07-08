Golden State Warriors'tan ikinci transfer!

GOLDEN STATE WARRIORS'IN YAZ HAMLELERİ

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Utah Jazz'ın Jonas Jerebko'yu serbest bıraktığı ve İsveçli oyuncunun Golden State Warriors ile anlaştığı belirtildi.Geçen yaz Utah Jazz ile 1+1 yıllık ve toplam 8.2 milyon dolarlık bir kontrat imzalayan Jonas Jerebko, takımı tarafından serbest bıraktıldı. Wojnarowski'nin haberine göre Jerebko, Warriors'tan gelen kontrat teklifini kabul etti.4 numara olarak oynayan Jonas Jerebko, geçen sezonu Jazz formasıyla %41.4 üçlük ile 5.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 0.6 asist ortalamaları ile bitirmişti.* Kevin Looney ile 1 yıl 1.5 milyon dolarlık kontrat imzalandı ve takımda tutuldu.* Jonas Jerebko, 1 yıl 4.2 milyon dolarlık kontrat imzaladı.* Chris Boucher'in kontratı fesh edildi.