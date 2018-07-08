Golden State Warriors'tan ikinci transfer!

Utah Jazz'ın Jonas Jerebko'yu serbest bıraktığı ve İsveçli oyuncunun Golden State Warriors ile anlaştığı belirtildi.
Geçen yaz Utah Jazz ile 1+1 yıllık ve toplam 8.2 milyon dolarlık bir kontrat imzalayan Jonas Jerebko, takımı tarafından serbest bıraktıldı. Wojnarowski'nin haberine göre Jerebko, Warriors'tan gelen kontrat teklifini kabul etti.
4 numara olarak oynayan Jonas Jerebko, geçen sezonu Jazz formasıyla %41.4 üçlük ile 5.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 0.6 asist ortalamaları ile bitirmişti. GOLDEN STATE WARRIORS'IN YAZ HAMLELERİ * Kevin Durant ile 1+1 yıl, toplam 61.5 milyon dolarlık kontrat ile sözleşme yenilendi.
* Kevin Looney ile 1 yıl 1.5 milyon dolarlık kontrat imzalandı ve takımda tutuldu. * DeMarcus Cousins, 1 yıl 5.3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
* Jonas Jerebko, 1 yıl 4.2 milyon dolarlık kontrat imzaladı.* JaVale McGee, Los Angeles Lakers'a gitti.
* Chris Boucher'in kontratı fesh edildi.