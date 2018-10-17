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Golden State Warriors üyeleri, yüzüklerini aldı!

Golden State Warriors oyuncuları, geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı normal sezonun ilk maçından önce, 2017-18 sezonu sonunda kazandığı şampiyonluğun temsili olan yüzüklerini aldılar.

Golden State Warriors oyuncuları, geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı normal sezonun ilk maçından önce, 2017-18 sezonu sonunda kazandığı şampiyonluğun temsili olan yüzüklerini aldılar.

Oyuncular, antrenörler ve takım sahipleri Joe Lacob ile Peter Guber, 2017-18 NBA şampiyonluklarının şerefine NBA başkanı Adam Silver'dan yüzüklerini aldılar.

Her bir yüzüğün üst kısmı çıkarılıp ters çevirilebiliyor ve bu alanda tarihi bir yere sahip. "Mavi" taraftaki yetmiş dört safir taş, geçen sezon Warriors tarafından alınan galibiyet sayısını (normal sezon ve playoff) temsil ediyor. "Beyaz" tarafında ise, 74 rakamı bulunuyor. Yüzüğün tepesi çıkarıldığında, Warriors'ın mottosu "Strength In Numbers" ortaya çıkıyor.



Stephen Curry, yüzük töreni ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel bir şey. Yukarı baktığımda sadece Philadelphia Warriors ve 1974-95 takımının bayraklarının olduğu günleri hatırlıyorum. Her gece Oracle Arena ve antrenman tesisimize gelerek, Bay Area'ya getirdiğimiz üç şampiyonluk bayrağını görmek inanılmaz bir durum. O kısa anlarda, yolculuğumuzu hatırlıyor gibiyiz. Tabii ki fazlasını da kazanmak istiyoruz. Bunların hepsini akla getirmek de zor bir durum ama bu gece gibi geceler, geriye yaslanıp geçmişte yaptıklarımızla gurur duymamızı sağlıyor."

Yüzük töreninin tamamını şuradan izlenebilir:







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