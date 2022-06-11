Golden State Warriors, seriye denge getirdi!

NBA Finalleri serisinde Golden State Warriors, Boston Celtics'e konuk olduğu karşılaşmayı 107-97 mağlup ederek durumu 2-2'ye getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
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Golden State Warriors, seriye denge getirdi!
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11 Haziran 2022 10:31
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors, seride durumu 2-2 yaptı.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'e konuk olduğu serinin 4. maçını, Stephen Curry'nin 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Warriors'ta Andrew Wiggins 17 sayı, 16 ribaunt, Klay Thompson da 18 sayılık katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Jaylen Brown 21 sayı, 6 ribaunt ve Marcus Smart 18 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.

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