Golden State bu kez yüksekten uçtu! New Orleans...

NBA Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındakarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk çeyreğini 37-22 önde tamamlayan Golden State Warriors, devreye 61-54'lük avantajla girdi.Üçüncü çeyrekte rakibini 19 sayıda tutan Golden State Warriors, son çeyrekte farkı korudu ve New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 118-92 mağlup ederek seride 3. galibiyetini aldı.Seride 3-1 önde olan Golden State Warriors'ta 38 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi. Stephen Curry 23 sayı attı ve 2 asist yaptı.New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. E'Twaun Moore 20 sayı kaydetti.