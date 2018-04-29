NBA Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk çeyreğini 35-34 önde bitiren Golden State Warriors, ikinci periyotta 41 sayı attı ve devreye 76-55'lik üstünlükle girdi.Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı iyice açan Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 123-101 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.Golden State Warriors'ta Draymond Green 14 sayı, 12 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı. Klay Thompson 21 sayı, Kevin Durant 20 sayı, 8 ribaund ile maçı tamamladı.New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis 18 sayı attı ve 6 ribaund aldı. Jrue Holiday 11 sayı kaydetti.