Golden Joystick Awards 2020 Oylamaları Başladı

Hemen her alanda olduğu gibi oyun alanında da o yılın en iyileri tartışma konusu olabiliyor. Ödüller, yapımlar arasında en iyilerinin daha da öne çıkmasına ve gösterilen çabanın bir de kritik değerlendirmesi anlamında takdir edilmesine imkan sağlıyor.



Oyun sektörü için de uzun süredir devam eden ve oldukça da prestijli bir ödül var: The Golden Joystick Ödülleri. Bu yıl ödüller Gamesradar sponsorluğunda düzenlenecek ve aralarında Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us Part 2, Ori and the Will of the Wisps gibi yapımlar mücadele edecek.



En Çok İstenen Oyun kategorisinde 12 aday



Ödüllerde oyunlar 18 farklı kategoride dağıtılacak. Her kategoride oyun severlerin oy verebileceği 8 farklı yapım bulunuyor. Yalnızca en çok istenen oyun kategorisinde 12 aday mücadele edecek. Kategorideki oyunlar ise şöyle:



Hitman 3,

Ratchet and Clank: Rift Apart,

Halo Infinite,

Resident Evil 8: Village,

Deathloop,

Horizon Forbidden West,

Kerbal Space Program 2,

Elden Ring,

Gotham Knights,

God of War: Ragnarok,

Starfield

The Medium



18 farklı kategori



Ödüllere bu yıl iki yeni kategori daha eklendi. En İyi Aile Oyunu ve En İyi Oyuncu Topluluğu kategorilerinin de dahil olmasıyla birlikte toplam kategori sayısı 18'e çıktı. Golden Joystick Ödülleri 2020 için oy verme süreci ise 2 Kasım'a kadar devam edecek. Oylamalar bu adresten yapılacak.



Ödül kategorileri ise:



En İyi Ses

En İyi Oyun Topluluğu

En İyi Aile Oyunu

En İyi Oyun Genişletmesi

En İyi Oyun Donanımı

En İyi Bağımsız Oyun

En İyi Çok Oyunculu Oyun

En İyi Yeni / Yayıncı

En İyi Hikaye Anlatma

En İyi Görsel Tasarım

Yılın Espor Oyunu

Yılın Mobil Oyunu

En Çok Aranan Oyun

Yılın Nintendo Oyunu

Yılın Xbox Oyunu

Yılın PlayStation Oyunu

Yılın PC Oyunu

Hâlâ Oynanan Oyun

En İyi Stüdyo

Kaynak: webtekno