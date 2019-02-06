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Golcüler geldi, kombinelere hücum var

Galatasaray'da hafta sonu satışa çıkan ikinci yarı kombinelerine de büyük ilgi var.

Kaynak: Sabah
Golcüler geldi, kombinelere hücum var
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06 Şubat 2019 08:48
Galatasaray'da yönetim iki golcü transferi ile taraftarla arasındaki buzları eritti.

Alanya'da taraftarlar, Mustafa Cengiz için "Büyük başkan" tezahüratı yaptı. Hafta sonu satışa çıkan ikinci yarı kombinelerine de büyük ilgi var.

İşte rakamlar:

- Sezon başında kombine satışında 32 bin 741 rakamına ulaşan Galatasaray'da yeni yönetim 9 ayda 100 loca sattı.

- Transferlerle coşan taraftarın desteğini fırsata çevirmek isteyen sarıkırmızılı kulüp, 5 bin kombineyi daha satışa çıkardı.

- Diagne ve Mitroglou açıklandı, iki günde bin 120 adet kombine satıldı. VIP bölümünden de 26 koltuk alındı ve kulüp 1 milyon 150 bin TL ciro yaparak, kasasına koydu.

- Yönetim maç başı bilet gelirini de düşünerek kombine satışını 38 binde durdurma kararı aldı.

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