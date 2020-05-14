Gölcükspor'un hocası Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'un tekbik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Gölcükspor'un hocası Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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14 Mayıs 2020 21:56
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'un kulüp başkanı Hüseyin Çardak, teknik direktörleri Ömer Faruk Uzuner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA muhabirine açıklama yapan Çardak, dün takım olarak koronavirüs testinden geçtiklerini belirtirken, teknik direktörleri Ömer Faruk Uzuner'in bugün aranarak sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Çardak, Uzuner'in takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını kaydetti.

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