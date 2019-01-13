Golcü transferinde Galatasaray'ın A ve B planı

Marcao ve Emre Taşdemir hamlesi ile ara transfere başlayan G.Saray'da sıra forvet takviyesine geldi. Eren'le yollarını ayırma kararı alan sarıkırmızılı kulüpte hücum hattına iki transfer düşünülüyor.Listenin ilk sırasındaki isim Alan Carvalho. Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Alan için 2 milyon Euro imza parası ödeyecek olan G.Saray, Brezilyalı golcüye ise yıllık 3.5 milyon Euro verecek.Forvette Alan'ın yanına partner arayan sarı-kırmızılılar, 1.3 milyon Euro'ya anlaştığı Demba Ba'yı son ana kadar bekletecek.A Planı, Senegalli yıldızdan 12 yaş küçük olan Benjamin Tetteh. Sparta Prag'a 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapıldıTransferi çok isteyen Tetteh için şartlarını zorlayacak olan Cimbom, B Planı olarak Shanghai Shenhua'dan Demba Ba'yı cepte tutuyor. Çin ekibi, Kartal'ın eski forveti için kiralama ücreti talep etmiyor.Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık S.Prag'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Galatasaray, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Tetteh'i Manchester City scout'larının da takip ettiği öğrenildi.Tetteh'in Çekya kulübünün yöneticilerine "Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.10 Temmuz 1997GanaAccra21: 1,93SantrforÇiftSparta Prag30 Haziran 20229 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol2 milyon Euro22 maç 9 gol 2 asist