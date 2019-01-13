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Golcü transferinde Galatasaray'ın A ve B planı

Galatasaray, her konuda anlaşma sağladığı Senegalli golcü Demba Ba'yı beklemeye alırken Ganalı forvet Benjamin Tetteh için Sparta Prag'dan gelecek yanıta kilitlendi.

Kaynak: Sabah
Golcü transferinde Galatasaray'ın A ve B planı
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13 Ocak 2019 10:12
Marcao ve Emre Taşdemir hamlesi ile ara transfere başlayan G.Saray'da sıra forvet takviyesine geldi. Eren'le yollarını ayırma kararı alan sarıkırmızılı kulüpte hücum hattına iki transfer düşünülüyor.

Listenin ilk sırasındaki isim Alan Carvalho. Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Alan için 2 milyon Euro imza parası ödeyecek olan G.Saray, Brezilyalı golcüye ise yıllık 3.5 milyon Euro verecek.

TETTEH GELMEYE HAZIR

Forvette Alan'ın yanına partner arayan sarı-kırmızılılar, 1.3 milyon Euro'ya anlaştığı Demba Ba'yı son ana kadar bekletecek.

A Planı, Senegalli yıldızdan 12 yaş küçük olan Benjamin Tetteh. Sparta Prag'a 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapıldı

Transferi çok isteyen Tetteh için şartlarını zorlayacak olan Cimbom, B Planı olarak Shanghai Shenhua'dan Demba Ba'yı cepte tutuyor. Çin ekibi, Kartal'ın eski forveti için kiralama ücreti talep etmiyor.



MANCHESTER CITY DE TAKİP EDİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık S.Prag'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Galatasaray, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Tetteh'i Manchester City scout'larının da takip ettiği öğrenildi.

"GİTMEK İSTİYORUM"

Tetteh'in Çekya kulübünün yöneticilerine "Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi. 

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997 
Uyruğu: Gana
Doğduğu il: Accra
Yaşı: 21
Boyu: 1,93
Mevki: Santrfor
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Sparta Prag
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist



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