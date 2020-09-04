Golbolde Almanya, Türkiye'yi yendi

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, ilk maçında son Avrupa şampiyonu Almanya'yla karşılaştı.



Maçın ilk yarısını Almanya 4-2 önde tamamladı. İkinci yarıda bitime 3 dakika 24 saniye kala farkı 1'e (5-4) indiren milli takım, son bölümde bir gol daha yedi ve sahadan 6-4 yenik ayrıldı.



Ay-yıldızlı ekibin golleri Tuncay Karakaya (3) ve Ekrem Gündoğdu'dan geldi. Almanya'nın gollerini ise Michael Dennis (4), Thomas Steiger ve Oliver Hoerauf kaydetti.



Türkiye gruptaki ikinci maçında 27 Ağustos Cuma günü TSİ 03.00'da Belçika'yla karşılaşacak.





2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Almanya'ya 6-4 mağlup oldu.