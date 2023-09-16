Golbol Milli Takımı kampa girdi

2023 Avrupa Golbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını Karaman'da sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı, Fransa Milli Takımı ile beş gün sürecek ortak kamp programına başladı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerine devam eden milliler, Aralık ayında Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Hazırlıklar kapsamında Fransa ile ortak kampa giren ay-yıldızlı ekip, başantrenör Gültekin Karasu idaresinde Kazımkarabekir Spor Salonu'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Başantrenör Karasu, yaptığı açıklamada, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.



Beş gün boyunca Fransa Milli Takımı'yla ortak antrenman yapacaklarını aktaran Karasu, "Bu kampın bir farkı var. Antrenmanları, 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın milli takımıyla yapıyoruz. Böyle bir çalışmanın iki takım için de verimli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Kampın ilk günü olmasına rağmen oyuncuların uyum içerisinde çalıştığına dikkati çeken Karasu, Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin zirvede yer almak olduğunu aktardı.



