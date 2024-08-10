Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosu belli oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosu belli oldu
 Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden alınan bilgiye göre, 28 Ağustos-8 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda 6 milli sporcu yer alacak.

Son iki paralimpik oyunlarının şampiyonu olarak Paris 2024'e katılacak ve ünvanını korumaya çalışacak Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Berfin Altan, Fatma Gül Güler, Seydanur Kaplan, Reyhan Yılmaz.

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