Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda finalde Güney Kore'yi 10-4 yenerek altın madalya kazanan milli takımla telefonda görüştü.



Milli takımı kutlayan Kasapoğlu, "Sözünüzü yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Mecliste ilan ettim; 'Kızlarımız ülkemize şampiyonluk getirecek.' dedim. Hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Takım kaptanı Sevda Altunoluk da Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür ederek, "Bakanım konuşmanız bize çok büyük moral oldu. Sözümüzü yerine getirmek çok gurur verici." diye konuştu.





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