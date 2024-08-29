Golbol Kadın Milli Takımı, ilk maçında berabere kaldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol Kadın Milli Takımı, ilk maçında berabere kaldı
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29 Ağustos 2024 15:06
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yla 3-3 berabere kaldı.

South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, Tokyo 2020'de 4. olan Brezilya'yla karşılaştı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

İlk yarısı 2-2 berabere biten karşılaşmada, ikinci devrede de karşılıklı goller oldu ve müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında cuma günü TSİ 20.00'de Çin'le karşılaşacak.

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