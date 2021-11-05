Golbol Erkek Milli Takımı'ndan Yunanistan'a fark!

Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası ilk karşılaşmasında Türkiye, Yunanistan'ı 10-3'lük skorla yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol Erkek Milli Takımı'ndan Yunanistan'a fark!
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05 Kasım 2021 15:51
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Yunanistan'ı 10-3 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, Yunanistan ile karşılaştı.

Müsabakanın henüz ilk dakikalarında attığı gollerle 2-0 öne geçen Türkiye, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 10-3 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.


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